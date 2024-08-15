SHOT выяснил личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи

Стала известна личность украинского военного, издевавшегося над российским пенсионером на окраине Суджи. По данным SHOT , ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Там он занимался строительством.

Именно Данилюк кричал 74-летнему пенсионеру "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван?" Инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры с ним начали распространяться в Сети только сегодня. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей за поимку Данилюка и ещё одного бойца ВСУ, который был в этот момент с ним.