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15 августа, 10:31
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SHOT выяснил личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи

Стала известна личность украинского военного, издевавшегося над российским пенсионером на окраине Суджи. По данным SHOT, ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Там он занимался строительством.

38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Фото © SHOT

38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Фото © SHOT

Именно Данилюк кричал 74-летнему пенсионеру "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван?" Инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры с ним начали распространяться в Сети только сегодня. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей за поимку Данилюка и ещё одного бойца ВСУ, который был в этот момент с ним.

38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Фото © SHOT

38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Фото © SHOT

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SHOT

Николь Вербер
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