Глава ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в размере 5 миллионов рублей за поимку двоих солдат ВСУ, которые в касках с символикой СС издевались над пенсионером в Курской области. Кадры с нацистскими глумлениями распространились по Сети. По словам политика, такая "нечисть" затаилась по подвалам ещё с военных времён, однако российская армия сделает всё, чтобы "загнать их обратно".

"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 миллионов рублей", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Он отметил, что представители нацистских идеологий копили злобу на русский народ десятилетиями. По его словам, Россия не потерпит таких "гуманитарных планов" на своей земле. Политик подчеркнул, что такие поступки украинских военных должны открыть глаза тем, кто считает, что нацизм в Незалежной "надуман".