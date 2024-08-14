Вспышки и дым: Пожилая пара из Курской области рассказала о спасении из-под обстрелов ВСУ
Пожилая пара из Курской области успела спастись от ВСУ в последний момент
Пожилая пара из Курской области рассказала о том, как ей удалось спастись из родной Гончаровки в первый день попытки вторжения ВСУ. В беседе с "Царьградом" Вера и Сергей Горофоновы откровенно поделились о событиях того дня и попросили не называть их "беженцами", ведь, по их мнению, это несправедливо.
События начались около трёх часов ночи. Небо над Гончаровкой осветили яркие вспышки взрывов, а густой чёрный дым окутал местность. Газовая труба оказалась повреждённой, а местные жители начали паниковать. Спасение пришло неожиданно: их сын Коля, проживающий в Белгороде, узнал о ситуации через интернет и немедленно попросил знакомых проведать родителей.
"Он [парень] нам кричит: "Скорее, быстрее машину выгоняйте и выезжайте отсюда. За колхозом, за Гончаровкой, танки стоят наши, но если сейчас ВСУ пульнут, то нас не будет. Бегом..." — вспоминает женщина.
Его указания о срочной эвакуации спасли их жизни. Сейчас пара находится в пункте временного размещения, куда им уже привезли необходимые лекарства и одежду.
Ранее пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачёва сообщила, что за сутки из приграничных районов было эвакуировано свыше двух тысяч человек. В регионе функционируют 77 пунктов временного размещения, в которых сейчас находятся около 5,5 тысячи человек, включая около тысячи детей.
Telegram / Алексей Смирнов