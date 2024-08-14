Вспышки и дым: Пожилая пара из Курской области рассказала о спасении из-под обстрелов ВСУ

Пожилая пара из Курской области рассказала о том, как ей удалось спастись из родной Гончаровки в первый день попытки вторжения ВСУ. В беседе с "Царьградом" Вера и Сергей Горофоновы откровенно поделились о событиях того дня и попросили не называть их "беженцами", ведь, по их мнению, это несправедливо.

События начались около трёх часов ночи. Небо над Гончаровкой осветили яркие вспышки взрывов, а густой чёрный дым окутал местность. Газовая труба оказалась повреждённой, а местные жители начали паниковать. Спасение пришло неожиданно: их сын Коля, проживающий в Белгороде, узнал о ситуации через интернет и немедленно попросил знакомых проведать родителей.

"Он [парень] нам кричит: "Скорее, быстрее машину выгоняйте и выезжайте отсюда. За колхозом, за Гончаровкой, танки стоят наши, но если сейчас ВСУ пульнут, то нас не будет. Бегом..." — вспоминает женщина.

Его указания о срочной эвакуации спасли их жизни. Сейчас пара находится в пункте временного размещения, куда им уже привезли необходимые лекарства и одежду.