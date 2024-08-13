Свыше двух тысяч человек вывезли за сутки из курского приграничья
Из курского приграничья за день было вывезено свыше двух тысяч человек, сейчас в регионе функционирует 77 пунктов временного размещения. Об этом во вторник, 13 августа, заявила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачёва.
"За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более двух тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения", — отметила она в видео, размещённом в телеграм-канале правительства региона.
По словам Толмачёвой, в ПВР сейчас находятся около 5,5 тысячи человек, среди которых порядка тысячи детей. Она добавила, что за сутки МЧС поставила в Курскую область более 350 тонн гуманитарного груза. В ведомстве ранее сообщили, что принять курян готовы 400 пунктов временного размещения по всей России.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств противника, которые вторглись в регион, уже уничтожены. По данным Минобороны РФ, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.
Telegram / МЧС России