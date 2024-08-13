Свыше двух тысяч человек вывезли за сутки из курского приграничья

Из курского приграничья за день было вывезено свыше двух тысяч человек, сейчас в регионе функционирует 77 пунктов временного размещения. Об этом во вторник, 13 августа, заявила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачёва.

"За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более двух тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения", — отметила она в видео, размещённом в телеграм-канале правительства региона.