МЧС: Принять курян готовы 400 пунктов временного размещения по всей России

Порядка 400 пунктов временного размещения по всей России готовы принять жителей Курской области. Около 200 человек, среди которых 162 ребёнка, во вторник, 13 августа, прибыли в Подмосковье. Они селятся в пункты временного размещения (ПВР) в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне.

Подмосковье приняло 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребёнка. Видео © Telegram / МЧС России

"Всего в 54 субъектах Российской Федерации готовы к приёму 400 ПВР вместимостью 30 тысяч человек. Московская область приняла уже более 940 граждан, среди которых более 700 детей", — отметили в МЧС.