МЧС: Принять курян готовы 400 пунктов временного размещения по всей России
Сотрудник МЧС держит на руках маленькую девочку, приехавшую из Курской области в Подмосковье. Обложка © Telegram / МЧС России
Порядка 400 пунктов временного размещения по всей России готовы принять жителей Курской области. Около 200 человек, среди которых 162 ребёнка, во вторник, 13 августа, прибыли в Подмосковье. Они селятся в пункты временного размещения (ПВР) в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне.
Подмосковье приняло 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребёнка. Видео © Telegram / МЧС России
"Всего в 54 субъектах Российской Федерации готовы к приёму 400 ПВР вместимостью 30 тысяч человек. Московская область приняла уже более 940 граждан, среди которых более 700 детей", — отметили в МЧС.
Прибывающих встречают сотрудники МЧС и помогают в размещении. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с группами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери украинских отрядов здесь выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. При этом только 12 августа Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область. Президент РФ Владимир Путин после атаки ВСУ заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.