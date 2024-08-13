Волонтёры вывозят пожилых жителей Глушковского района Курской области

Жители Глушковского района Курской области эвакуируются на фоне попыток ВСУ атаковать регион. На видео Life.ru — фрагмент эвакуации пожилых курян, всю жизнь проживших в этих местах. Им помогают волонтёры "Народного фронта" на собственных автомобилях.

Эвакуация жителей Глушковского района Курской области. Видео © Life.ru

"Если они останутся тут, и, не дай бог, ДРГшники [ВСУ] проникнут, то их ждёт смерть", — признал боец.

В попавшем в объектив населённом пункте уже разбомбили почту и отделение связи, а у дорог летают вражеские дроны.