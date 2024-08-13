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Регион
13 августа, 07:32

Волонтёры вывозят пожилых жителей Глушковского района Курской области

Life.ru снял эвакуацию жителей Глушковского района Курской области

Жители Глушковского района Курской области эвакуируются на фоне попыток ВСУ атаковать регион. На видео Life.ru — фрагмент эвакуации пожилых курян, всю жизнь проживших в этих местах. Им помогают волонтёры "Народного фронта" на собственных автомобилях.

Эвакуация жителей Глушковского района Курской области. Видео © Life.ru

"Если они останутся тут, и, не дай бог, ДРГшники [ВСУ] проникнут, то их ждёт смерть", — признал боец.

В попавшем в объектив населённом пункте уже разбомбили почту и отделение связи, а у дорог летают вражеские дроны.

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Напомним, ВС РФ уже остановили продвижение ВСУ в Курской области. По словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, теперь наши бойцы занимаются уничтожением живой силы и техники противника, и "Блицкриг" у него не вышел.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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