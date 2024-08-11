Власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКУ

Власти Курской области приняли решение о приостановке начислений платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде районов региона. Об этом сообщает областное правительство.

"В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона", — рассказали в пресс-службе.

Речь идёт о городе Льгове, Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатовском и Льговском районах. В соответствии с решением правительства снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей на погашение задолженности за прошлый месяц. Также жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату ЖКУ.