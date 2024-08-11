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11 августа, 19:39

Власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКУ

В Курской области приостановили начисление платы за ЖКУ в ряде районов региона

Власти Курской области приняли решение о приостановке начислений платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде районов региона. Об этом сообщает областное правительство.

"В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона", — рассказали в пресс-службе.

Речь идёт о городе Льгове, Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатовском и Льговском районах. В соответствии с решением правительства снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей на погашение задолженности за прошлый месяц. Также жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату ЖКУ.

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Также известно, что пострадавшие жители Курской области смогут получить и отсрочку по выплатам кредитов. Мера поддержки также коснётся бизнесменов. Таким образом, отсрочка платежей будет действовать до шести месяцев с лимитом в 1,6 миллиона рублей для автокредитов, до 450 тысяч рублей для потребительских займов и до 150 тысяч рублей для кредитных карт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Оксана Попова
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