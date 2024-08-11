Власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКУ
В Курской области приостановили начисление платы за ЖКУ в ряде районов региона
Власти Курской области приняли решение о приостановке начислений платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде районов региона. Об этом сообщает областное правительство.
"В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона", — рассказали в пресс-службе.
Речь идёт о городе Льгове, Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатовском и Льговском районах. В соответствии с решением правительства снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей на погашение задолженности за прошлый месяц. Также жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату ЖКУ.
Также известно, что пострадавшие жители Курской области смогут получить и отсрочку по выплатам кредитов. Мера поддержки также коснётся бизнесменов. Таким образом, отсрочка платежей будет действовать до шести месяцев с лимитом в 1,6 миллиона рублей для автокредитов, до 450 тысяч рублей для потребительских займов и до 150 тысяч рублей для кредитных карт.
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