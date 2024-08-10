Пострадавшие жители Курской области смогут получить отсрочку по кредиту

"Жители региона, пострадавшие от ЧС, смогут получить отсрочки по кредитам. Меры поддержки распространяются не только на физических лиц, но и на представителей малого и среднего бизнеса" , — написал Смирнов у себя в телеграмме.

Таким образом, отсрочка платежей будет действовать до шести месяцев с лимитом в 1,6 миллиона рублей для автокредитов, до 450 тысяч рублей для потребительских займов и до 150 тысяч рублей для кредитных карт. Время кредитного отпуска не будет сопровождаться начислением штрафов и пеней. Что касается ипотечных кредитов, то отсрочка также составляет шесть месяцев и предусматривает возможность приостановить либо частично, либо полностью платежи.