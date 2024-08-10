Пострадавшие жители Курской области смогут получить отсрочку по кредиту
Пострадавшие жители Курской области смогут получить отсрочку по выплатам кредитов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, мера поддержки коснётся и бизнесменов.
"Жители региона, пострадавшие от ЧС, смогут получить отсрочки по кредитам. Меры поддержки распространяются не только на физических лиц, но и на представителей малого и среднего бизнеса", — написал Смирнов у себя в телеграмме.
Таким образом, отсрочка платежей будет действовать до шести месяцев с лимитом в 1,6 миллиона рублей для автокредитов, до 450 тысяч рублей для потребительских займов и до 150 тысяч рублей для кредитных карт. Время кредитного отпуска не будет сопровождаться начислением штрафов и пеней. Что касается ипотечных кредитов, то отсрочка также составляет шесть месяцев и предусматривает возможность приостановить либо частично, либо полностью платежи.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые начались 6 августа после попытки врага вторгнуться в регион. В связи с этим из опасных районов эвакуируют людей. По последним данным, на безопасные территории доставили около 76 тысяч граждан. С российской стороны ранеными числятся 66 мирных жителей, в том числе 9 детей, есть и погибшие. Пострадавшие жители области могут оформить компенсацию на "Госуслугах". Правительство России выделит региону 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи покинувшим постоянное место проживания.
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