Пострадавшие жители Курской области могут оформить выплаты через "Госуслуги"

Пострадавшие жители Курской области могут оформить компенсацию на "Госуслугах". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

На портале доступны четыре типа выплат: для жертв чрезвычайных ситуаций, компенсация за утрату имущества, выплаты за вред здоровью и помощь членам семьи погибшего в результате ЧС. Кроме того, пострадавшие могут получить государственный жилищный сертификат, который также можно оформить через портал госуслуг. Для подачи заявки необходимо обратиться в местную администрацию.