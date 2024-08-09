Пострадавшие жители Курской области могут оформить выплаты через "Госуслуги"
Пострадавшие жители Курской области могут оформить компенсацию на "Госуслугах". Об этом сообщили в Минцифры РФ.
На портале доступны четыре типа выплат: для жертв чрезвычайных ситуаций, компенсация за утрату имущества, выплаты за вред здоровью и помощь членам семьи погибшего в результате ЧС. Кроме того, пострадавшие могут получить государственный жилищный сертификат, который также можно оформить через портал госуслуг. Для подачи заявки необходимо обратиться в местную администрацию.
Напомним, ранним утром 6 августа ВС Украины предприняли попытку прорыва в Курскую область, с ними вступили в бой российские пограничники и военные. К сожалению, в ходе кровавой операции армии Зеленского пострадали мирные жители. По последним сведениям, ранения получили 66 человек, среди них 9 детей. Федеральный режим ЧС ввели в Курской области из-за боёв с засланцами ВСУ. Как рассказали в МЧС, жители, чьи дома пострадали, могут рассчитывать на денежные выплаты. Правительство России выделит региону 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи покинувшим постоянное место проживания.
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