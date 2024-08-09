В МЧС пояснили, на какие выплаты могут рассчитывать жители Курской области
МЧС: Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты
Пострадавший от украинских обстрелов дом в Судже. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Денежные выплаты положены жителям Курской области, события в которой признаны ЧС федерального характера. Подробная информация о том, на какие суммы могут рассчитывать люди, опубликована в телеграм-канале МЧС.
"При ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Единовременная материальная помощь — 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей; при полной утрате — 150 тыс. рублей", — напомнили в ведомстве.
Кроме того, положены выплаты и родственникам погибших — они составляют 1,5 миллиона рублей. Людям с ранениями средней или тяжкой степени могут выплатить по 600 тысяч рублей. А в случаях лёгкого вреда здоровью — 300 тыс. рублей
Вчера в пресс-секретариате вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщили о том, что кабмин выделит Курской области 220 миллионов рублей на материальную помощь людям, которым пришлось покинуть свои дома из-за действий ВСУ в приграничье региона. Расчёт — по 10 тысяч рублей на человека. Также глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что потерявшим дома людям выделят 1,8 млрд рублей.
Напомним, что украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область утром 6 августа. Из соображений безопасности в ряде населённых пунктов региона проводится эвакуация. По последним сведениям, ранения получили 66 местных жителей, среди них 9 детей. В МО РФ доложили, что за всё время боестолкновений в Курской области потери противника составили до 945 военнослужащих. Сообщают, что плацдарм, которым ВСУ пользуются для атаки на регион, расположен в Сумской области Украины.