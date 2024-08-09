В МЧС пояснили, на какие выплаты могут рассчитывать жители Курской области

Денежные выплаты положены жителям Курской области, события в которой признаны ЧС федерального характера. Подробная информация о том, на какие суммы могут рассчитывать люди, опубликована в телеграм-канале МЧС.

"При ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Единовременная материальная помощь — 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей; при полной утрате — 150 тыс. рублей", — напомнили в ведомстве.