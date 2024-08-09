В Курской области пополнят запасы генераторов, воды и лекарств из-за сложной обстановки
Врио губернатора Курской области Смирнов назвал обстановку в регионе сложной
В Курской области организована система оказания помощи всем нуждающимся, которые как-либо пострадали из-за атак со стороны ВСУ. На данный момент обстановка в области остаётся сложной. Друг с другом продолжают взаимодействовать все социальные службы и общественные объединения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
"Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. В Курске развёрнут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов. Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1 000 продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области – 3 600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнёры Народного фронта передали более 100 тонн продуктов, волонтёры уже загрузили их на склад. Сегодня ожидаем еще не менее 5 поставок, это также порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения", — написал Смирнов.
Глава региона провёл встречу с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым. Они смогли обсудить важнейшие направления работы. Организации смогут подготовить генераторы, бутилированную воду и лекарства для области. Стороны отдельно обсудили тему вывоза местных жителей из опасной зоны и договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей.
Напомним, что ВСУ решили прорваться в Курскую область 6 августа. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуировали, но работа осложнилась регулярными обстрелами. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания.
Telegram / Алексей Смирнов