В Курской области пополнят запасы генераторов, воды и лекарств из-за сложной обстановки

В Курской области организована система оказания помощи всем нуждающимся, которые как-либо пострадали из-за атак со стороны ВСУ. На данный момент обстановка в области остаётся сложной. Друг с другом продолжают взаимодействовать все социальные службы и общественные объединения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

"Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. В Курске развёрнут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов. Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1 000 продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области – 3 600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнёры Народного фронта передали более 100 тонн продуктов, волонтёры уже загрузили их на склад. Сегодня ожидаем еще не менее 5 поставок, это также порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения", — написал Смирнов.