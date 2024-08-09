Главной задачей атак ВСУ на приграничные районы Курской области является восхваление Зеленского перед внешними спонсорами. Вылазка Украины носит краткосрочный характер и призвана продемонстрировать полезность главы киевского режима. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бывший глава МИД Таиланда, экс-посол в СССР и России Касит Пиром.

"Во-первых, я думаю, целью всего этого является показать миру, что Зеленский все ещё полезный, чтобы получить поддержку в дальнейшем. Во-вторых, я полагаю, что эти действия носят очень краткосрочный характер, поскольку у них нет достаточного запаса сил. Это может быть своего рода PR-кампанией", — объяснил политик.

По словам экс-главы МИД, конфликт между Украиной и Россией необходимо урегулировать за столом переговоров, поскольку заявленная Западом цель победить РФ на поле боя обречена на провал.

"Я думаю, что украинцы должны прийти к осознанию того, что Россия не позволит Украине присоединиться к НАТО. Им также необходимо понять, что им не победить Россию. Остаётся только один вариант — переговоры. Руководство Украины должно подумать о жизнях своего народа", — отметил он.