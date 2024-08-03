В США заметили признаки растущей готовности Киева договариваться с Москвой
RS: На Украине постепенно склоняются к переговорам с Россией
На Украине постепенно начинается меняться мнение насчёт мирных переговоров с Российской Федерацией. К такому выводу пришёл американский онлайн-журнал Responsible Statecraft (RS).
В материале издания говорится, что процент граждан Украины, которые согласны пойти на территориальные уступки взамен на прекращение военного конфликта, за последний год вырос втрое — с 10 до 32%. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые опубликовал Киевский международный институт социологии. Впрочем, единого мнения насчёт того, как именно должен закончиться этот кризис, пока нет, но усиливающаяся тенденция в пользу дипломатического компромисса видна отчётливо, пишет автор.
"Среди украинской элиты знаки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", — сказано в тексте.
В RS напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно совершил рабочую поездку в Китайскую Народную Республику — впервые после начала конфликта. Также издание подчеркнуло, что Владимир Зеленский в последнее время стал открыто говорить о своём желании видеть российскую сторону на следующем мирном саммите, но из Москвы никаких обещаний по этому поводу не звучало.
С тем, что Киев действительно поменял тон относительно переговоров с Москвой, нельзя не согласиться. Например, о готовности переговоров с Россией напрямую заявил побывавший в Пекине Дмитрий Кулеба. Впрочем, позже МИД Незалежной решил сдать назад и перефразировал заявление министра. А тот, вернувшись из Китая на родину, и вовсе начал говорить, что Киев нельзя принудить к переговорам. Тем не менее и других вполне однозначных заявлений хватает: договариваться с Россией призвал народный депутат партии "Слуга народа" Артём Дмитрук, аналогичным образом высказался и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
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