На Украине постепенно начинается меняться мнение насчёт мирных переговоров с Российской Федерацией. К такому выводу пришёл американский онлайн-журнал Responsible Statecraft (RS).

В материале издания говорится, что процент граждан Украины, которые согласны пойти на территориальные уступки взамен на прекращение военного конфликта, за последний год вырос втрое — с 10 до 32%. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые опубликовал Киевский международный институт социологии. Впрочем, единого мнения насчёт того, как именно должен закончиться этот кризис, пока нет, но усиливающаяся тенденция в пользу дипломатического компромисса видна отчётливо, пишет автор.

"Среди украинской элиты знаки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", — сказано в тексте.