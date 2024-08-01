Политолог счёл заявление Подоляка о переговорах с Россией поверхностным
Политолог Гуреев: Украине нужно пересмотреть запрет на переговоры с Россией
Политолог Данила Гуреев раскритиковал заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к переговорам с Россией на основе международного права. В интервью изданию 360.ru эксперт назвал это высказывание поверхностным и странным.
По его словам, термин "международное право" в данном контексте выглядит расплывчато. Подоляк, по всей видимости, имеет в виду защиту территориальной целостности Украины, что подразумевает сохранение статуса Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев, вероятно, отказывается от Крыма.
Политолог также указал на несоответствие таких заявлений международным нормам. Он напомнил, что международное право включает в себя документы, утверждённые Советом Безопасности ООН, такие как Минские соглашения, которые Украина ранее игнорировала.
"Прежде чем говорить о переговорах, Украине следует пересмотреть свою правовую позицию, запрещающую вести переговоры с Россией. В случае достижения соглашений их необходимо оформить как юридический документ и представить в Совбез ООН", — добавил эксперт.
Напомним, что в последние недели риторика Киева относительно переговоров с Россией кардинально изменилась. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Пекин заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже украинский МИД скорректировал слова Кулебы. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Также за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта недавно выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. На днях такое же заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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