Политолог Данила Гуреев раскритиковал заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к переговорам с Россией на основе международного права. В интервью изданию 360.ru эксперт назвал это высказывание поверхностным и странным.

По его словам, термин "международное право" в данном контексте выглядит расплывчато. Подоляк, по всей видимости, имеет в виду защиту территориальной целостности Украины, что подразумевает сохранение статуса Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев, вероятно, отказывается от Крыма.

Политолог также указал на несоответствие таких заявлений международным нормам. Он напомнил, что международное право включает в себя документы, утверждённые Советом Безопасности ООН, такие как Минские соглашения, которые Украина ранее игнорировала.