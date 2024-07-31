Зеленский допустил организацию референдума об условиях окончания конфликта с РФ
Владимир Зеленский не исключил организацию на Украине референдума, связанного с условиями окончания конфликта с РФ. Об этих планах он сообщил в беседе с французской газетой Le Monde.
Говоря о территориальной целостности страны, Зеленский указал, что такой вопрос не может решать один человек. Он считает, что своё мнение по этому поводу необходимо высказать и гражданам. При этом Зеленский признал, что переход под контроль России некоторых территорий Незалежной будет означать победу для РФ.
К слову, в последнее время воинственный и готовый сражаться до последнего украинца Киев начал призывать к проведению мирных переговоров. Так, 30 июля об этом заявлял советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В Кремле подчеркнули, что не имеют конкретики, хотя Москва не отказывалась от диалога.
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