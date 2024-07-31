Зеленский допустил организацию референдума об условиях окончания конфликта с РФ

Владимир Зеленский не исключил организацию на Украине референдума, связанного с условиями окончания конфликта с РФ. Об этих планах он сообщил в беседе с французской газетой Le Monde.

Говоря о территориальной целостности страны, Зеленский указал, что такой вопрос не может решать один человек. Он считает, что своё мнение по этому поводу необходимо высказать и гражданам. При этом Зеленский признал, что переход под контроль России некоторых территорий Незалежной будет означать победу для РФ.