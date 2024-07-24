Многолетний конфликт с Россией грозит стать для Украины колоссальной катастрофой. Киев уже может составлять референдум о мирных переговорах с Москвой. С таким заявлением выступил Александр Дудчак в беседе с РИА "Новости". По его мнению, у киевского режима кончаются ресурсы: население уезжает, а воевать идут одни старики.

"Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", — заявил эксперт.