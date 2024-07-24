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24 июля, 15:17

Назван возможный срок референдума на Украине о переговорах с Россией

Политолог Дудчак: Украина уже может готовить референдум о переговорах с РФ

Многолетний конфликт с Россией грозит стать для Украины колоссальной катастрофой. Киев уже может составлять референдум о мирных переговорах с Москвой. С таким заявлением выступил Александр Дудчак в беседе с РИА "Новости". По его мнению, у киевского режима кончаются ресурсы: население уезжает, а воевать идут одни старики.

"Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", — заявил эксперт.

Вместе с тем, отметил Дудчак, это не значит, что Киев собрался капитулировать. По его словам, там могут отказаться от требования вернуться к границам 1991 года, а с согласия Вашингтона ВСУ будут готовы выйти с новых российских территорий. Однако киевский режим продолжит своё существование, украинская армия продолжит накапливать оружие, и это грозит новым конфликтом через пять лет.

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Напомним, утром 24 июля глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с руководителем внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что Украина готова сесть за стол мирных переговоров с Москвой. Ранее Владимир Зеленский изъявил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность заключения мира. По словам мэра Киева Владимира Кличко, Зеленскому, возможно, придётся провести референдум для достижения мира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Николай Рюмин
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