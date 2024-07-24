Захарова призвала не доверять словам Зеленского о возможных переговорах с Россией

Словам Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией по некоему "мирному плану" нельзя доверять. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Веры ему нет никакой и ни у кого. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть всё что угодно, который может наврать, может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа, буквально кинув граждан Украины на какой-то жертвенный алтарь", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.

Захарова пояснила, что ни сам Зеленский, ни другие представители украинской власти, ни западные кураторы ничего не сделали для отмены закона, запрещающего Киеву вести переговоры с Москвой. По её словам, Россия слышит много слов, но дел никаких не видит. Кроме того, Захарова добавила, что Зеленский продолжает "расправляться" с жителями Незалежной.

Дипломат предположила, что Зеленский и его покровители решили предпринять очередную попытку продвинуть так называемую "тупиковую" формулу мира, которую они безуспешно пытаются буквально "впихнуть всем и каждому", а также обманом вовлечь в её обсуждение большое количество стран.