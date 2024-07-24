В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта

Неожиданные речи Владимира Зеленского о скорейшем решении украинского конфликта обусловлены электоральными циклами в США. С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в подобных обстоятельствах не стоит рассчитывать на искренность Зеленского. Все его слова зависят от политических новостей из Америки, чтобы была возможность подстроиться под новый режим.