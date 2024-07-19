Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории

Украина не сможет отвоевать утраченные территории, это признал Владимир Зеленский в интервью ВВС. ПРи этом сам же Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — утверждает он.