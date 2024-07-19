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19 июля, 07:20

Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Drop of Light

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Drop of Light

Украина не сможет отвоевать утраченные территории, это признал Владимир Зеленский в интервью ВВС. ПРи этом сам же Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — утверждает он.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский изменил риторику и заявил, что Россию необходимо пригласить на второй "саммит мира". Ожидается, что конференция пройдёт в ноябре. Он приказал украинским дипломатам подготовить план урегулирования вооружённого конфликта. В МИД РФ назвали это "очковтирательством", поскольку на Украине продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией.

Александра Вишнякова
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