Все заявления Киева о готовности решать конфликт политико-дипломатическим путём являются пустыми словами, поскольку на Украине продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, если бы Киев действительно стремился к диалогу, он бы в первую очередь отменил этот указ.

"Пока указ остаётся в силе и ведётся работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают", — сказал дипломат в интервью ТАСС.