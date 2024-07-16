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16 июля, 14:52

В МИД назвали "очковтирательством" заявления Киева о готовности к переговорам

Все заявления Киева о готовности решать конфликт политико-дипломатическим путём являются пустыми словами, поскольку на Украине продолжает действовать указ о запрете переговоров с Россией. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, если бы Киев действительно стремился к диалогу, он бы в первую очередь отменил этот указ.

"Пока указ остаётся в силе и ведётся работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают", — сказал дипломат в интервью ТАСС.

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Несмотря на официальный запрет украинских властей вести переговоры с Москвой, 43,9% украинцев заявили, что пришло время для мирного диалога с Россией. Противоположной точки зрение придерживаются 35% респондентов, а 21,1% и вовсе не смогли определиться.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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