"Умерили амбиции": Провал "саммита мира" вынудил Зеленского призвать к переговорам, заявили во Франции
Экс-посол Франции: Зеленский пригласил РФ на переговоры из-за проблем у Киева
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский пригласил Россию на второй "саммит мира" из-за проблем у Киева, считает бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. Такое заявление он сделал в интервью La Dépêche. Дипломат указал на провал первой конференции, прошедшей в Швейцарии: пророссийские страны вроде Китая и Бразилии не были представлены на мероприятии, а союзники Незалежной в итоговом коммюнике поддержали только темы ядерной безопасности, свободного перемещения зерновых и обмена заключёнными.
"Украина была вынуждена умерить свои амбиции", — отметил посол.
Де Глиниасти добавил, что "саммит мира" не стал большим дипломатическим успехом, а швейцарская сторона сама заявила о необходимости присутствия на будущем мероприятии России. Кроме того, Зеленский хочет действовать быстро, так как боится победы Дональда Трампа на выборах президента США. Ситуация осложняется проблемами на фронте.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо пригласить на второй "саммит мира". Ожидается, что конференция пройдёт в ноябре. Он приказал украинским дипломатам подготовить план урегулирования вооружённого конфликта. Комментируя изменение позиции Киева, в МИД РФ назвали это "очковтирательством".