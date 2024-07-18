"Умерили амбиции": Провал "саммита мира" вынудил Зеленского призвать к переговорам, заявили во Франции

Владимир Зеленский пригласил Россию на второй "саммит мира" из-за проблем у Киева, считает бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. Такое заявление он сделал в интервью La Dépêche. Дипломат указал на провал первой конференции, прошедшей в Швейцарии: пророссийские страны вроде Китая и Бразилии не были представлены на мероприятии, а союзники Незалежной в итоговом коммюнике поддержали только темы ядерной безопасности, свободного перемещения зерновых и обмена заключёнными.