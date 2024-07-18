Зеленский хочет добиться отказа РФ от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишут СМИ
Le Parisien: Зеленский хочет обвинить Россию в срыве переговоров по Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский хочет добиться отказа России от мирных переговоров, чтобы обвинить её в срыве диалога. Об этом пишет Le Parisien. По словам президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, озвученное приглашение на второй "саммит мира" призвано показать, что Киев "идёт на встречу" Москве и в то же время не отказывается от выдвинутых ранее условий.
"Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идёт не о "признании слабости"... В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — считает эксперт.
А директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго считает, что Зеленский понимает перспективы Украины и именно поэтому решил изменить свою позицию по переговорам. Собеседник издания напомнил, что ВС РФ методично продвигаются вдоль все линии фронта и перемалывают ВСУ.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия должна посетить второй "саммит мира", который, как ожидается, пройдёт в ноябре. Он указал украинским дипломатам представить готовый план урегулирования конфликта. Однако в РФ не горят желанием откликаться на подобные призывы. Например, в МИД назвали изменение воинственной позиции Киева "очковтирательством", указав, что для начала диалога необходимо отказаться от "формулы мира" и указа, запрещающего прямые переговоры с РФ.