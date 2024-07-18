Зеленский хочет добиться отказа РФ от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишут СМИ

Владимир Зеленский хочет добиться отказа России от мирных переговоров, чтобы обвинить её в срыве диалога. Об этом пишет Le Parisien. По словам президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, озвученное приглашение на второй "саммит мира" призвано показать, что Киев "идёт на встречу" Москве и в то же время не отказывается от выдвинутых ранее условий.

"Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идёт не о "признании слабости"... В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — считает эксперт.

А директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго считает, что Зеленский понимает перспективы Украины и именно поэтому решил изменить свою позицию по переговорам. Собеседник издания напомнил, что ВС РФ методично продвигаются вдоль все линии фронта и перемалывают ВСУ.