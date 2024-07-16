В США узнали о планах Украины закончить конфликт с Россией

Украина разрабатывает план прекращения конфликта с РФ с помощью переговоров. Об этом сообщили журналисты The New York Times. По их мнению, на такой исход событий указывает приглашение Зеленского российских дипломатов на следующий мирный саммит.

"Пока конфликт уже идёт два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путём переговоров", — говорится в статье.