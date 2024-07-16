В США узнали о планах Украины закончить конфликт с Россией
NYT: Украина намерена решить конфликт с Россией с помощью переговоров
Украина разрабатывает план прекращения конфликта с РФ с помощью переговоров. Об этом сообщили журналисты The New York Times. По их мнению, на такой исход событий указывает приглашение Зеленского российских дипломатов на следующий мирный саммит.
"Пока конфликт уже идёт два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путём переговоров", — говорится в статье.
Накануне Зеленский заявил, что делегация России должна поехать на вторую конференцию по урегулированию конфликта. Он поставил перед киевскими дипломатами задание представить готовый план по саммиту в ноябре. В России уже успели ответить бывшему юмористу По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, Зеленский выбрал неправильный тон для зазывания РФ и слово "должны" в его ситуации неуместно.
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