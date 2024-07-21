Кличко снова разнёс Зеленского и предрёк ему политическое самоубийство
Кличко: Любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov
Любой шаг Владимира Зеленского грозит ему политическим самоубийством, так считает мэр Киев Виталий Кличко.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Кличко не исключил, что Зеленскому придётся провести референдум для достижения мира, поскольку вряд ли он сам сможет прийти к таким болезненным решениям. Однако, по мнению мэра Киева, какой бы шаг ни сделал Зеленский, он "рискует совершить политическое самоубийство".
"Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться ещё два года", — добавил Кличко.
При этом мэр Киева уличил Зеленского в концентрации всей власти в своих руках после введения военного положения на Украине и выразил сомнение, что он её отдаст.
"Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль", — сказал Кличко.
Напомним, что Кличко открыто критикует Зеленского. Так, ранее мэр Киева упрекнул оппонента в том, что Украина движется в неправильном направлении, уходит от пути демократического развития к авторитарной форме правления. Он также призывал дать Украине возможность сменить Зеленского, а в ситуации с отставкой Валерия Залужного встал на сторону экс-главкома ВСУ.