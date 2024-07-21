Кличко снова разнёс Зеленского и предрёк ему политическое самоубийство

Любой шаг Владимира Зеленского грозит ему политическим самоубийством, так считает мэр Киев Виталий Кличко.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Кличко не исключил, что Зеленскому придётся провести референдум для достижения мира, поскольку вряд ли он сам сможет прийти к таким болезненным решениям. Однако, по мнению мэра Киева, какой бы шаг ни сделал Зеленский, он "рискует совершить политическое самоубийство".

"Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться ещё два года", — добавил Кличко.

При этом мэр Киева уличил Зеленского в концентрации всей власти в своих руках после введения военного положения на Украине и выразил сомнение, что он её отдаст.