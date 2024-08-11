"Я курский": Хит Shaman изменили в поддержку жителей приграничного региона

В Сети завирусилась новая версия хита певца Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский". В припеве там вместо "я русский" поётся "я курский" в знак поддержки жителей приграничного региона России.

Изменённую песню опубликовал в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале. На видео звучит песня Дронова на фоне клипа, составленного из кадров его выступлений, которые перемешиваются с записями из региона. В видеоролике присутствуют и доноры крови, и спасатели МЧС. Также показаны кадры раздачи гуманитарной помощи курянам.