"Я курский": Хит Shaman изменили в поддержку жителей приграничного региона
Хит Shaman "Я русский" изменили в поддержку жителей Курской области
В Сети завирусилась новая версия хита певца Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский". В припеве там вместо "я русский" поётся "я курский" в знак поддержки жителей приграничного региона России.
Новая версия хита Ярослава Дронова "Я русский", сделанная в поддержку жителей Курской области. Видео © Telegram / gubernator_46
Изменённую песню опубликовал в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале. На видео звучит песня Дронова на фоне клипа, составленного из кадров его выступлений, которые перемешиваются с записями из региона. В видеоролике присутствуют и доноры крови, и спасатели МЧС. Также показаны кадры раздачи гуманитарной помощи курянам.
Ранее Shaman записал короткое видеообращение в поддержку Курской области. Также он перечислил 1 миллион рублей "Российскому Красному кресту", который помогает пострадавшим жителям региона.
Напомним, приграничных районах РФ идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Telegram / shaman_channel