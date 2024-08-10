"Своих не бросаем!": SHAMAN перечислил 1 миллион пострадавшим в Курской области
Певец SHAMAN перечислил 1 миллион рублей РКК в поддержку пострадавших курян
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перечислил 1 миллион рублей "Российскому Красному кресту", который помогает пострадавшим в Курской области. Он призвал россиян поддержать соотечественников в такое непростое время, отметив, что важен каждый рубль.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перечислил миллион рублей РКК. Видео © Telegram / SHAMAN
"Если радость на всех одна, на всех и беда — одна. Сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим, кто чем может: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев, оставшихся без крова, пищи и средств к существованию", — сказал артист в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В больницах находятся 55 человек, 12 — в тяжёлом состоянии. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил, что в области "повышен уровень диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ". Куряне могут обратиться за помощью: организована система оказания поддержки всем нуждающимся. Кроме того, была запущена горячая линия на базе Российского Красного Креста.
© Telegram/SHAMAN