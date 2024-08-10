"Своих не бросаем!": SHAMAN перечислил 1 миллион пострадавшим в Курской области

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перечислил 1 миллион рублей "Российскому Красному кресту", который помогает пострадавшим в Курской области. Он призвал россиян поддержать соотечественников в такое непростое время, отметив, что важен каждый рубль.

"Если радость на всех одна, на всех и беда — одна. Сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим, кто чем может: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев, оставшихся без крова, пищи и средств к существованию", — сказал артист в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.