Волонтёры #МЫВМЕСТЕ и РКК оказывают помощь жителям Курской области
Волонтёры помогают жителям Курской области. Обложка © Предоставлено Life.ru
Волонтёры #МЫВМЕСТЕ совместно с Российским Красным Крестом помогают жителям Курской области, которые оказались под обстрелами киевского режима. Добровольцы организуют обеспечение пунктов временного размещения (ПВР), приём гуманитарной помощи, а также помогают гражданам в транспортировке в безопасные районы.
Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru
На данный момент открыты и работают с 9:00 до 18:00 пункты сбора гуманитарной помощи:
- ул. Сумская, д. 5 (региональный штаб #МЫВМЕСТЕ);
- ул. 50 лет Октября, д. 177 (аварийно-спасательная служба Курской области);
- ул. Белинского, д. 5 (Дом добрых дел);
- ул. Ленина, д. 15 (Добро Центр г. Курска);
- ул. Ленина, д. 24 (Штаб общественной поддержки по Курской области).
Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru
Там принимают медикаменты, одежду для взрослых и детей, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, воду, спальные принадлежности, раскладушки и матрацы, товары по уходу за детьми и другое. Сейчас собрано около 3 тонн гуманитарной помощи. Обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости.
Кроме того, работает специальный чат-бот для жителей региона.
Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru
РКК объявил сбор средств для помощи курянам. Меньше чем за сутки россияне собрали пострадавшим около 1 800 000 рублей. Пожертвование можно сделать по ссылке. Стать волонтёром и помочь людям в сложной жизненной ситуации может каждый. Для этого необходимо подать заявку на платформе Добро.рф.
Напомним, в Курской области продолжают эвакуировать людей из-за обострения ситуации на границе. Из региона вывезли уже около 3 тысяч граждан. Для эвакуированных из приграничных районов области открыли 21 ПВР. Кроме того, в регион отправились 15 автобусов, которые привезут 100 детей для размещения в детских лагерях Подмосковья.