Волонтёры #МЫВМЕСТЕ и РКК оказывают помощь жителям Курской области

Волонтёры #МЫВМЕСТЕ совместно с Российским Красным Крестом помогают жителям Курской области, которые оказались под обстрелами киевского режима. Добровольцы организуют обеспечение пунктов временного размещения (ПВР), приём гуманитарной помощи, а также помогают гражданам в транспортировке в безопасные районы.

Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru

На данный момент открыты и работают с 9:00 до 18:00 пункты сбора гуманитарной помощи:

ул. Сумская, д. 5 (региональный штаб #МЫВМЕСТЕ);

ул. 50 лет Октября, д. 177 (аварийно-спасательная служба Курской области);

ул. Белинского, д. 5 (Дом добрых дел);

ул. Ленина, д. 15 (Добро Центр г. Курска);

ул. Ленина, д. 24 (Штаб общественной поддержки по Курской области).

Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Там принимают медикаменты, одежду для взрослых и детей, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, воду, спальные принадлежности, раскладушки и матрацы, товары по уходу за детьми и другое. Сейчас собрано около 3 тонн гуманитарной помощи. Обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости.

Кроме того, работает специальный чат-бот для жителей региона.

Волонтёры помогают жителям Курской области. Фото © Предоставлено Life.ru

РКК объявил сбор средств для помощи курянам. Меньше чем за сутки россияне собрали пострадавшим около 1 800 000 рублей. Пожертвование можно сделать по ссылке. Стать волонтёром и помочь людям в сложной жизненной ситуации может каждый. Для этого необходимо подать заявку на платформе Добро.рф.