Открыта горячая линия по поиску пострадавших в Курской области 10 августа, 09:01 Работа волонтёров в центре гуманитарной помощи в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

В России запущена горячая линия на базе Российского Красного Креста (РКК), которая поможет близким и родственникам получить информацию о пропавших жителях Курской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

"Если вы не знаете, где находятся ваши родственники, за помощью можно обратиться к специалистам Российского Красного Креста. Для этого потребуется оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-250-56-29", — написал он.

Смирнов также посоветовал всем прибывающим в пункты временного размещения или больницы оставлять свои контакты в РКК, чтобы позже с ними могли связаться родственники. Специалисты горячей линии обязательно помогут семьям воссоединиться или найти информацию о разыскиваемых.

Авторы Татьяна Миссуми