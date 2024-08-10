Открыта горячая линия по поиску пострадавших в Курской области
Работа волонтёров в центре гуманитарной помощи в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В России запущена горячая линия на базе Российского Красного Креста (РКК), которая поможет близким и родственникам получить информацию о пропавших жителях Курской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
"Если вы не знаете, где находятся ваши родственники, за помощью можно обратиться к специалистам Российского Красного Креста. Для этого потребуется оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-250-56-29", — написал он.
Смирнов также посоветовал всем прибывающим в пункты временного размещения или больницы оставлять свои контакты в РКК, чтобы позже с ними могли связаться родственники. Специалисты горячей линии обязательно помогут семьям воссоединиться или найти информацию о разыскиваемых.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область. Российские войска остановили вражескую попытку прорыва, однако бои пока продолжаются. Пострадавшими числятся 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В больницах находятся 55 человек, 12 — в тяжёлом состоянии. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По информации МО РФ, потери врага уже составляют порядка тысячи человек и свыше 100 единиц бронетехники. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению.