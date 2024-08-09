Мурашко: В стационарах находятся 55 пострадавших от атак ВСУ в Курской области
Курская область после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В Курской области в стационаре проходят лечение 55 человек, получивших ранения в результате атаки ВСУ, из них 12 остаются в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей. Двенадцать человек — в тяжёлом состоянии", — уточнил он.
По его словам, ещё 20 пациентов получают амбулаторную помощь и восстанавливаются в домашних условиях, среди них двое детей. Мурашко добавил, что двое несовершеннолетних были отправлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы врага. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие.