Мурашко: В стационарах находятся 55 пострадавших от атак ВСУ в Курской области 9 августа, 15:50 Курская область после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

В Курской области в стационаре проходят лечение 55 человек, получивших ранения в результате атаки ВСУ, из них 12 остаются в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей. Двенадцать человек — в тяжёлом состоянии", — уточнил он.

По его словам, ещё 20 пациентов получают амбулаторную помощь и восстанавливаются в домашних условиях, среди них двое детей. Мурашко добавил, что двое несовершеннолетних были отправлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву.

Авторы Татьяна Миссуми