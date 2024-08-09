Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Мурашко: В стационарах находятся 55 пострадавших от атак ВСУ в Курской области

9 августа, 15:50
Курская область после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Курская область после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

В Курской области в стационаре проходят лечение 55 человек, получивших ранения в результате атаки ВСУ, из них 12 остаются в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей. Двенадцать человек — в тяжёлом состоянии", — уточнил он.

По его словам, ещё 20 пациентов получают амбулаторную помощь и восстанавливаются в домашних условиях, среди них двое детей. Мурашко добавил, что двое несовершеннолетних были отправлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву.

Политолог раскрыл, о чём молчит Зеленский, не замечая "авантюру" ВСУ в Курской области
Политолог раскрыл, о чём молчит Зеленский, не замечая "авантюру" ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы врага. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!