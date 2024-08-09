Политолог раскрыл, о чём молчит Зеленский, не замечая "авантюру" ВСУ в Курской области

Военная авантюра Украины в Курской области продолжается уже несколько дней, но какого-либо объяснения происходящего со стороны Владимира Зеленского до сих пор нет. Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Матвей Киселёв назвал в беседе с Life.ru две главные причины, почему Киев решился на такой самоубийственный шаг.

Первая причина в том, что жадный до внимания и чужих побед бывший комик не смог пройти мимо очередного успеха российской дипломатии в виде обмена разведчиками.

"Сдвиги на переговорном треке должны были стать прологом к будущим переговорам России и США по вопросам глобальной безопасности. В связи с тем, что Украина участия в обмене заключенными не принимала, а прошлые инициативы, наподобие "саммита мира", были заведомо нежизнеспособны, киевский режим находится в наиболее шатком положении за всё время своего существования", — подчеркнул Киселёв.

Вторая причина в том, что позиции кандидатов в президенты США относительно финансирования ВСУ не представляют позитивных перспектив для Незалежной. Например, республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах резко сократить финансовую помощь Украине в случае прихода к власти.

"Самые большие инвестиции Вашингтона за последние десятилетия были направленны именно в украинский кризис, а должного эффекта нет и не предвидится. Не стоит рассчитывать на то, что коллективный Запад продолжит интенсивно поддерживать провальный проект", — добавил собеседник Life.ru.