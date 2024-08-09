Винокур описал стойкость жителей Курской области строчкой из "Слова о полку Игореве"
Юморист Винокур призвал всех врагов готовиться к гибели при атаке на Курск
Любой враг должен знать, что, напав на курскую землю, умрёт. Об этом заявил народный артист РСФСР и уроженец Курска Владимир Винокур. Он процитировал строку о курянах из "Слова о полку Игореве" и назвал город символом победы.
"Я бы пожелал верить, что Курск — это всегда символ победы. Курская битва. Издревле курская земля была неприкасаемая. Любой враг должен знать, что нападение на Курск — это гибель. Даже в "Слове о полку Игореве" есть фраза: "А мои куряне — славные воины", — рассказал он в беседе с NEWS.ru.
Винокур добавил, что у него столько же информации о ситуации в Курской области, сколько и у спрашивающих у него об этом журналистов. Артист считает, что в полной мере сведениями об обстановке на обладают даже те, кто находится в регионе прямо сейчас.
Ранее священник Павел Островский заявил атака ВСУ на Курский регион не даст Киеву того, чего он, судя по публичным заявлениям представителей режима, пытается добиться — подрыва сплочённости россиян и улучшения позиции Украины на переговорах. А что касается заявлений Запада о том, что обстрелы мирных жителей приграничья ослабят Россию, то скорее заокеанским государствам "придётся танцевать в обнимку с медведями", считает он.
ТАСС / Артём Геодакян