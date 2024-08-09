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Регион
9 августа, 10:07

Смирнов: Российская ПВО сбила 7 ракет ВСУ в небе над Курской областью

Системы ПВО ВС РФ уничтожили семь ракет ВСУ над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — говорится в его публикации.

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Напомним, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться в Курскую область. Власти приступили к эвакуации населения, но процесс серьёзно осложнён непрекращающимися атаками врага. На текущий момент известно, что ранения в результате обстрелов ВСУ получили 66 человек из числа гражданских, среди них 9 детей. Потери противника составили до 945 бойцов и множество единиц бронетехники. Федеральный режим ЧС ввели в Курской области из-за боёв с засланцами ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Юрий Лысенко
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