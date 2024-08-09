Смирнов: Российская ПВО сбила 7 ракет ВСУ в небе над Курской областью

Системы ПВО ВС РФ уничтожили семь ракет ВСУ над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — говорится в его публикации.