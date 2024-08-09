Священник Павел Островский считает, что действия ВСУ в Курской области не помогут киевским властям протолкнуть свою позицию на переговорах и подорвать сплочённость россиян. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя новости западных СМИ, которые думают, что обстрелы мирных граждан в приграничье могут ослабить РФ.

"Всё-таки зря в тех странах легализованы лёгкие наркотики в малых дозах. Замечу, что единственный шанс победить и разобщить российское общество заключён в том, что его нужно усыплять комфортом и задабривать бусами, тогда оно размякнет и само всё отдаст на блюдцах с каёмками", — отметил священник.