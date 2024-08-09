Священник ответил усомнившимся в сплочённости россиян после атаки на Курскую область
Священник Островский: Атаки на Курскую область не смогут разобщить россиян
Последствия атаки на храм в Курской области. Обложка © Telegram / Суджа Родная
Священник Павел Островский считает, что действия ВСУ в Курской области не помогут киевским властям протолкнуть свою позицию на переговорах и подорвать сплочённость россиян. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя новости западных СМИ, которые думают, что обстрелы мирных граждан в приграничье могут ослабить РФ.
"Всё-таки зря в тех странах легализованы лёгкие наркотики в малых дозах. Замечу, что единственный шанс победить и разобщить российское общество заключён в том, что его нужно усыплять комфортом и задабривать бусами, тогда оно размякнет и само всё отдаст на блюдцах с каёмками", — отметил священник.
По его словам, атаки на Россию приведут к тому, что Запад будет "танцевать в обнимку с медведями". При этом он обратил внимание на то, что остановить противника помогли Вооружённые силы РФ, а не "диванные критики". Некоторые блогеры считают, что разрешить всё удалось благодаря их "вою", а все неудачи лежат на военных. Священнослужитель добавил, что такие личности лишь разводят панику, выдавая недостоверную информацию со ссылкой на "свои источники".
Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область 6 августа. Мирных жителей начали эвакуировать, однако ситуация была осложнена продолжающимися попытками ВСУ атаковать регион. По последним данным, травмы в результате украинских обстрелов получили 66 человек, в том числе 9 детей. В то же время в ходе боёв противник потерял до 945 военных.