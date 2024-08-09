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Регион
9 августа, 19:18

"Не отчаиваться!" Курянин Игорь Скляр обратился к жителям родного региона

Артист Игорь Скляр посоветовал жителям Курской области не поддаваться панике

Народный артист России Игорь Скляр (родом из Курска) обратился к жителям области, которые переживают непростые времена в связи с атаками украинской армии. Он посоветовал им не поддаваться панике и не впадать в отчаяние.

"Не отчаиваться и не паниковать",  сказал артист в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это сложно из-за обстрелов. Пострадавшими числятся 66 человек, в том числе девять детей, есть погибшие. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, 55 жителей региона проходят лечение в больницах.

Обложка ©

ТАСС / Замир Усманов

Александра Мышляева
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