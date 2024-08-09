"Не отчаиваться!" Курянин Игорь Скляр обратился к жителям родного региона
Артист Игорь Скляр посоветовал жителям Курской области не поддаваться панике
Народный артист России Игорь Скляр (родом из Курска) обратился к жителям области, которые переживают непростые времена в связи с атаками украинской армии. Он посоветовал им не поддаваться панике и не впадать в отчаяние.
"Не отчаиваться и не паниковать", — сказал артист в беседе с NEWS.ru.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это сложно из-за обстрелов. Пострадавшими числятся 66 человек, в том числе девять детей, есть погибшие. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, 55 жителей региона проходят лечение в больницах.
ТАСС / Замир Усманов