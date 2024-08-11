ВС РФ дронами-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области ВС РФ разбили технику украинских войск с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Об это рассказала пресс-служба Минобороны РФ, приложив видео объективного контроля. Данные о противнике передала разведка.

Дроны "Ланцет" разбили технику ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ

"В результате точных ударов <...> три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", — сказали в ведомстве.