ВС РФ дронами-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области ВС РФ разбили технику украинских войск с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Об это рассказала пресс-служба Минобороны РФ, приложив видео объективного контроля. Данные о противнике передала разведка.
Дроны "Ланцет" разбили технику ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ
"В результате точных ударов <...> три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", — сказали в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ ликвидировали украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Удар был нанесён прямым попаданием в корпус бронемашины.
Минобороны России