ВС РФ уничтожили танк ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет" в Курской области
Российские войска ликвидировали украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приложив видео.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"Было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", — сказали в Минобороны.
Недавно губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился итогами отражения воздушной атаки ВСУ на регион. По данным на 11 августа, дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вывели из строя свыше десяти БПЛА.
Минобороны РФ