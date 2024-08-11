ВС РФ уничтожили танк ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет" в Курской области

Российские войска ликвидировали украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приложив видео.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", — сказали в Минобороны.