"Будет уничтожена": На Западе предрекли Украине провал операции ВСУ под Курском
Журналист Боуз: Атаки ВСУ в Курской области обречены на провал
Действия украинской армии в Курской области закончатся для ВСУ полным провалом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Последний рывок для Украины, что характерно, произойдёт внутри России, и, как и многие другие до неё, она будет, конечно же, уничтожена", — отметил он на своей странице в X.
По его мнению, киевский режим готов понести любые потери состава ради выполнения приказов из Британии и США. Кроме того, журналист считает, что западные союзники Зеленского продолжают следовать по пути эскалации, подводя ситуацию к мировой войне.
Ранее на Украине заявили, что Зеленский ищет любые способы ещё больше накалить конфликт. Он отметил, что попытка ВСУ ворваться в Курскую область — один из методов обострения ситуации. Кроме того, по мнению экспертов, главной задачей атак ВСУ на приграничные районы является восхваление Зеленского перед внешними спонсорами. К слову, по последним данным, за четыре дня боев ВСУ потеряли до 1120 бойцов и 140 единиц бронированной техники, включая 22 танка.
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