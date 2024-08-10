Ранее в Германии заявили, что Зеленскому пора осознать, что у него заканчивается время. Многие отметили, что кроме времени Украина теряет людей, а также лишается денег, которых у страны и так не много. По мнению иностранных пользователей Сети, атака на Курскую область — это последний рывок украинского политика, за которым ничего не последует.