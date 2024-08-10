"Ищутся любые способы": В Раде раскрыли тайное желание Зеленского по СВО
Дубинский: Зеленский хочет вывести конфликт на новый уровень эскалации
Зеленский ищет любые способы ещё больше накалить конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Ищутся любые способы повысить агрессивность… чтобы вывести войну на новый виток эскалации", — заметил политик.
Он отметил, что попытка ВСУ ворваться в Курскую область — один из методов обострения конфликта. По мнению депутата, лидер киевского режима расширением боевых действий хочет втянуть страны альянса в боевые действия.
Ранее в Германии заявили, что Зеленскому пора осознать, что у него заканчивается время. Многие отметили, что кроме времени Украина теряет людей, а также лишается денег, которых у страны и так не много. По мнению иностранных пользователей Сети, атака на Курскую область — это последний рывок украинского политика, за которым ничего не последует.
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