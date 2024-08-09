Владимиру Зеленскому пора осознать, что у него заканчивается время. С таким призывом в комику-политику обратился немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

"У Зеленского остаётся всё меньше времени", — написал он.

"На Украине не хватает мужчин", — согласился под постом его подписчик.

"У него нет времени, у него нет денег, у него нет кокаина! Россия может захлопнуть дверь перед Украиной в считанные секунды, если однажды рассердится", — написал ещё один пользователь.

"Курск — это последняя атака перед избранием Трампа. Всё или ничего", — добавил третий.