Зеленского предупредили, что у него заканчиваются время, деньги и кокаин
Немецкий бизнесмен Дотком: У Зеленского остаётся всё меньше времени
Владимиру Зеленскому пора осознать, что у него заканчивается время. С таким призывом в комику-политику обратился немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"У Зеленского остаётся всё меньше времени", — написал он.
"На Украине не хватает мужчин", — согласился под постом его подписчик.
"У него нет времени, у него нет денег, у него нет кокаина! Россия может захлопнуть дверь перед Украиной в считанные секунды, если однажды рассердится", — написал ещё один пользователь.
"Курск — это последняя атака перед избранием Трампа. Всё или ничего", — добавил третий.
Ранее Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.
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