Зеленский в 12-й раз продлил на Украине военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Он подписал соответствующие законы, которые ранее приняла Верховная рада.
"Возвращено с подписью президента", — гласит отметка в карточке законопроектов.
Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.
А ранее британская газета Financial Times подсчитала, что на Украине затаились около 800 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать повальной мобилизации.