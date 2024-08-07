Зеленский в 12-й раз продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Он подписал соответствующие законы, которые ранее приняла Верховная рада.

"Возвращено с подписью президента", — гласит отметка в карточке законопроектов.

Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.