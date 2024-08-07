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7 августа, 09:03

Зеленский в 12-й раз продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Он подписал соответствующие законы, которые ранее приняла Верховная рада.

"Возвращено с подписью президента", — гласит отметка в карточке законопроектов.

Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.

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А ранее британская газета Financial Times подсчитала, что на Украине затаились около 800 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать повальной мобилизации.

Александра Вишнякова
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