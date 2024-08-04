В Раде пересчитали "залёгших на дно" украинцев-уклонистов, цифра ошеломляет

На Украине затаились около 800 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать повальной мобилизации. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на интервью с председателем комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

"Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, за которую им платят наличными, заявил Наталуха", — указано в материале.

Британские журналисты отметили, что сотрудники ТЦК часто устраивают облавы на промышленных производствах, ведь работники таких предприятий не могут не присутствовать лично на рабочих местах. А это очевидным образом сказывается на украинской экономике.