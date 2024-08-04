В Раде пересчитали "залёгших на дно" украинцев-уклонистов, цифра ошеломляет
FT: 800 тысяч украинцев "залегли на дно", чтобы спрятаться от мобилизации
На Украине затаились около 800 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать повальной мобилизации. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на интервью с председателем комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.
"Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, за которую им платят наличными, заявил Наталуха", — указано в материале.
Британские журналисты отметили, что сотрудники ТЦК часто устраивают облавы на промышленных производствах, ведь работники таких предприятий не могут не присутствовать лично на рабочих местах. А это очевидным образом сказывается на украинской экономике.
Большинство украинских мужчин — по понятным причинам — не поддерживают беспредельные мобилизационные аппетиты Киева. Некоторые даже идут на по-настоящему решительные действия, чтобы не попасть на конвейер, которым ВСУ отправляют собственных граждан на убой: украинцы начали жечь автомобили военных и сотрудников территориальных центров комплектования. Одно из таких происшествий случилось в Киеве, другое — Винницкой области. А в Одессе поджоги транспорта военкомов приобрели повальный характер. Впрочем, придуманы и более деликатные способы не оказаться на фронте под ударами российских снарядов — министр образования Незалежной Оксен Лисовой недавно сообщил, что около 200 тысяч украинцев поступили в университеты, чтобы не оказаться в ВСУ.
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