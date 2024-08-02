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2 августа, 17:28

Сотни тысяч украинцев ринулись в вузы ради отсрочки от мобилизации

Лисовой: Более 200 тысяч украинцев поступают в вузы ради отсрочки от мобилизации

Около 200 тысяч мужчин на Украине пошли учиться в вузы, чтобы избежать службы в армии. Об этом заявил министр образования страны Оксен Лисовой, его слова передаёт украинское издание УНН.

"Мы можем оценивать, что по количеству мужчин возраста 25 лет и выше и количеству такой же категории довоенного периода рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступают в учреждения высшего образования", — сказал министр.

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Многие украинцы выражают недовольство нескончаемой мобилизацией. Кто-то решил действовать более радикальными методами, чтобы избежать гибели на поле боя. Они сжигают автомобили, принадлежащие военным ВСУ и сотрудникам ТЦК. Один инцидент с поджогом произошёл в Киеве, второй — в Винницкой области. Также в Одессе массово поджигают машины военкомов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deflector Image

Александра Мышляева
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