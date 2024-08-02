Сотни тысяч украинцев ринулись в вузы ради отсрочки от мобилизации

Около 200 тысяч мужчин на Украине пошли учиться в вузы, чтобы избежать службы в армии. Об этом заявил министр образования страны Оксен Лисовой, его слова передаёт украинское издание УНН.

"Мы можем оценивать, что по количеству мужчин возраста 25 лет и выше и количеству такой же категории довоенного периода рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступают в учреждения высшего образования", — сказал министр.