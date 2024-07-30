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30 июля, 07:57

Ирландский журналист заявил, что украинцы собираются в антимобилизационное сопротивление

Журналист Боуз: На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации

Граждане Украины по всей стране собираются в организованное антимобилизационное сопротивление. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — указал он.

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Напомним, что украинцы, возмущённые неправомерной работой сотрудников ТЦК, регулярно сжигают автомобили, принадлежащие военным. Один инцидент с поджогом произошёл в Киеве, второй — в Винницкой области. Также в Одессе массово поджигают машины военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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