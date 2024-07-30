Ирландский журналист заявил, что украинцы собираются в антимобилизационное сопротивление
Журналист Боуз: На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации
Граждане Украины по всей стране собираются в организованное антимобилизационное сопротивление. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — указал он.
Напомним, что украинцы, возмущённые неправомерной работой сотрудников ТЦК, регулярно сжигают автомобили, принадлежащие военным. Один инцидент с поджогом произошёл в Киеве, второй — в Винницкой области. Также в Одессе массово поджигают машины военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан.
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