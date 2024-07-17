Пять служебных автомобилей ТЦК — аналог украинского военкомата — были уничтожены за прошлую ночь в Одессе. По данным ТАСС, ответственность за произошедшее взяла на себя группа пророссийских партизанов.

Отметим, что в приморском городе сложилась довольно сильная подпольная ячейка. Не так давно они сообщали, что в результате удара по порту Одессы поражены разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины "Голая пристань", а также информировали о ракетном ударе в районе Одесского завода тяжёлого краностроения, где находился склад с западными ракетами. Также под удар попали около десяти иностранных наёмников.