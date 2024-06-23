На Украине неизвестные подожгли автомобиль ВСУ и подорвали военную машину
На Украине зафиксировали поджог автомобиля солдата ВСУ, а также случай подрыва машины украинского бойца. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на правоохранителей. Там отметили, что это уже не первый случай покушения на военных.
"Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалёку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen. А в Полтавской области в городе Лубны неизвестные подорвали автомобиль, который также принадлежит ВСУ. Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома", — говорит источник.
Там также рассказали, что по этому факту завели уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы. На Украине заявляют, якобы поджоги устраивают по заказу и нарушителям порядка платят за ликвидацию имущества противника.
Кроме военных под удар попадают сотрудники ТЦК. Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявлял, что работники украинского военкомата сталкиваются с травлей. Однако украинцы не просто так выступают против военных. Люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, чтобы заполнить дыры на фронте новыми людьми. Недавно в отместку украинцы залили перцовкой и избили медика, приняв его за военкома.
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