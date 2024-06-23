На Украине неизвестные подожгли автомобиль ВСУ и подорвали военную машину

На Украине зафиксировали поджог автомобиля солдата ВСУ, а также случай подрыва машины украинского бойца. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на правоохранителей. Там отметили, что это уже не первый случай покушения на военных.

"Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалёку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen. А в Полтавской области в городе Лубны неизвестные подорвали автомобиль, который также принадлежит ВСУ. Автомобиль Mazda был припаркован возле многоквартирного дома", — говорит источник.