"Огненная вендетта" пророссийских партизан против ВСУ достигла Киева

На Украине неизвестные продолжают поджигать машины военнослужащих ВСУ. На этот раз поджоги зафиксированы в Киеве, где загорелось сразу несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского издания "Страна".

Как утверждается, инцидент произошёл в ночь на 21 июля. Сразу несколько машин подверглись атаке неизвестных. На публикуемых кадрах видно, что на место прибыли пожарные расчёты, потребовалось время, чтобы справиться с огнём. Число пострадавших машин не уточняется.