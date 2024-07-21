"Огненная вендетта" пророссийских партизан против ВСУ достигла Киева
В Киеве неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ
В Киеве жгут машины ВСУ. Обложка © freepik / alex_bystrov
На Украине неизвестные продолжают поджигать машины военнослужащих ВСУ. На этот раз поджоги зафиксированы в Киеве, где загорелось сразу несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского издания "Страна".
В Киеве неизвестные жгут военные автомобили. Видео © Telegram / Киев INFO
Как утверждается, инцидент произошёл в ночь на 21 июля. Сразу несколько машин подверглись атаке неизвестных. На публикуемых кадрах видно, что на место прибыли пожарные расчёты, потребовалось время, чтобы справиться с огнём. Число пострадавших машин не уточняется.
Накануне сообщалось, что на Украине сожгли релейный шкаф на железной дороге и два автомобиля военнослужащих. Один инцидент произошёл в Киеве, второй — в Винницкой области. Также в Одессе массово поджигают машины военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан.