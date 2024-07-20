На Украине подожгли две машины военных и релейный шкаф

За минувшие сутки на Украине сожгли релейный шкаф на железной дороге и два автомобиля военнослужащих. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера вечером на Украине подожгли ещё два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", — говорится в сообщении.

Уточняется, что одну машину и шкаф подожгли в Киеве, второй поджог авто случился в Винницкой области.