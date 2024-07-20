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20 июля, 13:28

На Украине подожгли две машины военных и релейный шкаф

За минувшие сутки на Украине сожгли релейный шкаф на железной дороге и два автомобиля военнослужащих. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера вечером на Украине подожгли ещё два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", — говорится в сообщении.

Уточняется, что одну машину и шкаф подожгли в Киеве, второй поджог авто случился в Винницкой области.

"Про поджог сообщили в 23:30. Военный позвонил в полицию и заявил, что неизвестный поджёг его автомобиль Ssang Yong. В автомобиле сгорела передняя часть. Следователи установили, что возгорание произошло из-за поджога бензина. По данному факту также открыто уголовное дело по статье о препятствовании ВСУ", — рассказал источник из Винницкой области.

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Напомним, что цикл поджогов автомобилей, принадлежащих военным, распространился по всей Украине. В Одессе массово поджигают машины военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

Николай Рюмин
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