Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
Украинка подожгла себя у суда в Киевской области из-за отказа в отсрочке мужу
Жительница села Ракитное Киевской области не смогла справиться с отказом суда в отсрочке для её мужа и решила поджечь себя в знак протеста. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Всё произошло в Белоцерковском районе. Сообщается, что 35-летняя украинка подошла к зданию местного суда и облила себя горючей жидкостью. Спустя некоторое время она подожгла себя и моментально вспыхнула. К пострадавшей подбежали сотрудники суда, которые потушили её из огнетушителей.
Известно, что место для акта самоподжога было выбрано не случайно: именно туда женщина и её муж подали заявление на отсрочку от мобилизации, которое в итоге было отклонено. Сейчас пострадавшая находится в больнице с ожогами 80% тела.
Напомним, что ранее на Украине ужесточили закон о мобилизации и теперь годными считаются даже люди с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Этого украинским властям оказалось мало, и теперь в ВСУ начали набирать заключённых. Однако меры не воодушевили украинцев, и они, как и ранее, активно избегают мобилизации. Некоторые из них пытаются переплыть "реку смерти", другие прибегают к более изощрённым методам.
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