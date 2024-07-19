Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу

Жительница села Ракитное Киевской области не смогла справиться с отказом суда в отсрочке для её мужа и решила поджечь себя в знак протеста. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Всё произошло в Белоцерковском районе. Сообщается, что 35-летняя украинка подошла к зданию местного суда и облила себя горючей жидкостью. Спустя некоторое время она подожгла себя и моментально вспыхнула. К пострадавшей подбежали сотрудники суда, которые потушили её из огнетушителей.