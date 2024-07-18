Наши в городе: В Одессе вторую ночь подряд жгут машины военкомов
В Одессе вторую ночь подряд жгут военные автомобили
В Одессе минувшей ночью подожгли ещё два автомобиля военных. Об этом сообщают местные паблики.
По информации издания "Страна.ua", машины, связанные с ТЦК — аналогами военкомов — также поджигали в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.
Отметим, что в приморском городе сложилась довольно сильная подпольная ячейка. Не так давно они сообщали, что в результате удара по порту Одессы поражены разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины "Голая пристань", а также информировали о ракетном ударе в районе Одесского завода тяжёлого краностроения, где находился склад с западными ракетами
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