Неизвестные пытались взорвать военкомат на западе Украины
Во Львовской области неизвестные бросили в военкомат взрывчатку
Неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК во Львовской области. Всё произошло в городе Буск на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
"В городе Буск Львовской области ночью неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — Прим. Life.ru). Предварительно, никто не пострадал, в помещении выбиты окна", — сообщили украинские журналисты.
Это не первая подобная акция украинцев. Ранее закон о мобилизации они пытались отменить поджогами автомобилей, принадлежащих военнослужащим. Первой целью народного гнева стала машина сотрудника ТЦК, а потом — обычных военных. Недавно стало известно о ещё одном эпизоде такой "огненной мести".
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