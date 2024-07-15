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15 июля, 18:16

Неизвестные пытались взорвать военкомат на западе Украины

Во Львовской области неизвестные бросили в военкомат взрывчатку

Неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК во Львовской области. Всё произошло в городе Буск на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"В городе Буск Львовской области ночью неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — Прим. Life.ru). Предварительно, никто не пострадал, в помещении выбиты окна", — сообщили украинские журналисты.

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Это не первая подобная акция украинцев. Ранее закон о мобилизации они пытались отменить поджогами автомобилей, принадлежащих военнослужащим. Первой целью народного гнева стала машина сотрудника ТЦК, а потом — обычных военных. Недавно стало известно о ещё одном эпизоде такой "огненной мести".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Александра Мышляева
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